Де і коли дивитися жіночий спринт на Кубку світу з біатлону в п'ятницю

У Чехії на старт вийдуть п'ять дівчат з України

Сьогодні, 12 березня, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто продовжиться жіночим спринтом. Минулого тижня українка Юлія Джима піднялася на п'єдестал в спринтів Чехії і тепер знову може поповнити свою медальну колекцію. Вечірня гонка при штучному освітленні розпочнеться о 18:30.

Реклама

Читайте також: Українські паралімпійці виграли 29 медалей на Кубку світу в Словенії

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Юлія Джима / Фото: IBU

Реклама

Хто представить Україну. У жінок за нашу команду сьогодні побіжать п'ятеро. Найвищі шанси на п'єдестал у срібного призера минулого спринту в Нове-Мєсто Юлії Джими.

В тренді Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Спринт. Жінки (18:30)

20. Дар'я Блашко

34. Валя Семеренко

47. Юлія Джима

81. Олена Підгрушна

93. Анастасія Меркушина

Хто фаворит. Букмекери ставлять на лідера Кубка світу норвежку Тіріл Екгоф – коефіцієнт на її виграш 2.50. Високі шанси у її співвітчизниці Олсбю Ройселанд – 6.00. На перемогу Джими показник 25.00.

Раніше ми писали, що українці втратили швидкість в спринті, а Норвегія і Франція влаштували війну на чеській трасі.

Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама