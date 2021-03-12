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Де і коли дивитися жіночий спринт на Кубку світу з біатлону в п'ятницю

12 березня, 10:53

Олена Павлова Олена Павлова

У Чехії на старт вийдуть п'ять дівчат з України

Сьогодні, 12 березня, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто продовжиться жіночим спринтом. Минулого тижня українка Юлія Джима піднялася на п'єдестал в спринтів Чехії і тепер знову може поповнити свою медальну колекцію. Вечірня гонка при штучному освітленні розпочнеться о 18:30.

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Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Юлія Джима

Юлія Джима / Фото: IBU

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Хто представить Україну. У жінок за нашу команду сьогодні побіжать п'ятеро. Найвищі шанси на п'єдестал у срібного призера минулого спринту в Нове-Мєсто Юлії Джими.

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Спринт. Жінки (18:30)
20. Дар'я Блашко
34. Валя Семеренко
47. Юлія Джима
81. Олена Підгрушна
93. Анастасія Меркушина

Хто фаворит. Букмекери ставлять на лідера Кубка світу норвежку Тіріл Екгоф – коефіцієнт на її виграш 2.50. Високі шанси у її співвітчизниці Олсбю Ройселанд – 6.00. На перемогу Джими показник 25.00.

Раніше ми писали, що українці втратили швидкість в спринті, а Норвегія і Франція влаштували війну на чеській трасі.

Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима

Відео: Сьогодні
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