Де і коли дивитися жіночий спринт на Кубку світу з біатлону в п'ятницю

Сьогодні, 12 березня, дев'ятий етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто продовжиться жіночим спринтом. Минулого тижня українка Юлія Джима піднялася на п'єдестал в спринтів Чехії і тепер знову може поповнити свою медальну колекцію. Вечірня гонка при штучному освітленні розпочнеться о 18:30.
Читайте також: Українські паралімпійці виграли 29 медалей на Кубку світу в Словенії
Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже UA:Перший. Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.
Хто представить Україну. У жінок за нашу команду сьогодні побіжать п'ятеро. Найвищі шанси на п'єдестал у срібного призера минулого спринту в Нове-Мєсто Юлії Джими.
Спринт. Жінки (18:30)
20. Дар'я Блашко
34. Валя Семеренко
47. Юлія Джима
81. Олена Підгрушна
93. Анастасія Меркушина
Хто фаворит. Букмекери ставлять на лідера Кубка світу норвежку Тіріл Екгоф – коефіцієнт на її виграш 2.50. Високі шанси у її співвітчизниці Олсбю Ройселанд – 6.00. На перемогу Джими показник 25.00.
Раніше ми писали, що українці втратили швидкість в спринті, а Норвегія і Франція влаштували війну на чеській трасі.
Дивіться, як медаль Кубка світу вигравала Юлія Джима
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк