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Где и когда смотреть женский спринт на Кубке мира по биатлону в пятницу

12 марта, 10:53

Елена Павлова Елена Павлова

В Чехии на старт выйдут пять девушек из Украины

Сегодня, 12 марта, девятый этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место продолжится женским спринтом. На прошлой неделе украинка Юлия Джима поднялась на пьедестал в спринте в Чехии и теперь снова может пополнить свою медальную коллекцию. Вечерняя гонка при искусственном освещении начнется в 18:30.

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Где смотреть. На украинском телевидении гонку покажет UA:Перший. Также будут прямые трансляции на каналах "Евроспорт", "Матч ТВ" и "Беларусь 5". Планируется видео на сайте IBU и UA:Біатлон.

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: IBU

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Кто представит Украину. У женщин за нашу команду сегодня побегут пятеро. Самые высокие шансы на пьедестал у серебряного призера прошлого спринта в Нове-Место Юлии Джимы.

Спринт. Женщины (18:30)
20. Дарья Блашко
34. Валя Семеренко
47. Юлия Джима
81. Елена Пидгрушная
93. Анастасия Меркушина

Кто фаворит. Букмекеры ставят на лидера Кубка мира норвежку Тирил Экхоф – коэффициент на ее выигрыш 2.50. Высокие шансы у ее соотечественницы Олсбю Ройселанд – 6.00. На победу Джимы показатель 25.00.

Ранее мы писали, что украинцы потеряли скорость в спринте, а Норвегия и Франция устроили войну на чешской трассе.

Смотрите, как медаль Кубка мира выигрывала Юлия Джима

Видео: Сегодня
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