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Есть медаль Кубка мира! Юлия Джима поднялась на пьедестал в Чехии

6 марта, 13:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская биатлонистка стала второй в спринтерской гонке

Еще одну награду завоевала сборная Украины на этапах Кубка мира по биатлону. Киевлянка Юлия Джима показала второй результат в спринтерской гонке в чешском Нове-Место. Наша спортсменка закрыла все 10 мишеней и развила отличную скорость на дистанции 7,5 км.

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Опередить Джиму смогла лишь норвежка Тирил Экхофф. Лидер общего зачета Кубка мира даже позволила себе сделать один промах, но выиграла у Юлии 9,3 секунды. У нашей олимпийской чемпионки-2014 это "серебро" – второе личное в сезоне 2020/2021. Ранее она становилась второй в индивидуальной гонке на январском этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Reuters

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Узнавайте, где и когда смотреть спринт на Кубке мира в Чехии. Скоро стартует мужская гонка.

Бронзовая награда досталась итальянке Лизе Виттоцци, отставшей от Джимы на 5,7 сек. Другие наши девчата показали такие результаты: Дарья Блашко – 16-й (1 промах, +45,5 сек.), Анастасия Меркушина – 22-й (1, +1.05,9), Елена Пидгрушная – 34-й (3, +1.29,2), Валентина Семеренко – 40-й (2, +1.45,8). Всего на дистанцию вышли 106 биатлонисток.

В четверг Украину дисквалифицировали в женской эстафете, но затем вернули на четвертое место.

Вспомним, как украинок награждали медалями чемпионата мира:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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Чехия биатлон Кубок мира по биатлону Юлия Джима сборная Украины по биатлону Дарья Блашко
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