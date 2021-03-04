Украину реабилитировали: нашим биатлонисткам вернули четвертое место

Сегодня в чешском Нове Место прошла женская эстафета в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Победила команда Швеции, а украинские биатлонистки заняли четвертое место.

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Но после финиша украинскую команду дисквалифицировали. Судьи усмотрели нарушение правил при передаче эстафеты. Мол, Анастасия Меркушина передала эстафету Юлии Джиме вне дозволеного коридора. Однако наша команда подала протест – и выиграла его! Удалось доказать, что Джима коснулась приклада Меркушиной в разрешенном правилами месте.

Ранее мы писали, что американка Сюзан Данкли и шведки Ханна Эберг и Муна Брурссон возмутились по поводу плаката со стриптизершой, который висит в вакс-кабинах – помещениях для смазки лыж – на этапе в Нове Место.

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