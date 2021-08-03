Український велетень отримає 7 мільйонів доларів зарплати і стане "королем"

Сьогодні вночі в НБА стартував ринок вільних агентів, і вже в перші години нову команду отримав 28-річний центровий збірної України Олексій Лень

Олексій Лень прощається з Вашингтоном / Фото: Instagram

Хоча новим клуб Леня можна назвати з натяжкою. За Сакраменто Кінгз український бігмен виступав в позаминулому сезоні, після обміну з Атланти Хоукс, який стався прямо перед початком пандемії.

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Уже відомо, що Лень підпише з Сакраменто дворічний контракт. За інформацією інсайдера Майка Скотто, "Королі" запропонували йому 7,65 мільйона доларів.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що Лень – 5-й номер драфта НБА 2013 року. Був обраний клубом Фінікс Санз, де провів п'ять сезонів, а потім перебрався спочатку в Атланту Хоукс, а пізніше і в Сакраменто Кінгз. Але не встиг проявити себе через ковідну паузу і власну хворобу.

Олексій Лень/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

Лень поставив два блок-шоти в грі з "Торонто" / Фото: Reuters

Минулий сезон 28-річний Олексій починав в Торонто Репторс. Але потім в січні Лень підписав контракт з Вашингтон Візардс, за який провів 57 матчів, набираючи в середньому 7,1 очок за гру.

Український велетень в НБА Олексій Лень / Фото: Reuters

Олексій Лень / Фото: Reuters

У Вашингтоні Лень провів хороший відрізок сезону і вперше в кар'єрі українець вийшов до плей-офф НБА через плей-ін турнір. І в самому плей-офф Олексій непогано протистояв парі Ембіід-Ховард, хоча у "Чарівників" майже не було шансів проти кращого клубу Сходу – Філадельфії.