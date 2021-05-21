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Український велетень із фантастичним рекордом вперше вийшов до плей-оф НБА

Олег Люлька Олег Люлька
21 травня, 13:03
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У найсильнішій баскетбольній лізі світу Олексій Лень виступав за Фінікс, Атланту, Сакраменто і Торонто, але пробитися до плей-оф вдалося лише з "чарівниками" з Вашингтона
Український велетень в НБА Олексій Лень
Український велетень в НБА Олексій Лень / Фото: Reuters

Український баскетболіст Олексій Лень вперше в кар'єрі вийшов до плей-оф НБА. Це сталося після того, як його Вашингтон в останньому матчі турніру плей-ін переміг Індіану – 142:115.

27-річний центровий з Антрацита Луганської області в цьому поєдинку провів на майданчику 13 хвилин, набрав чотири очки, зробив сім підбирань і одне перехоплення.

Цікаво, що до цього у Олексія Леня назбиралося 530 (!!!) матчів в НБА без участі в плей-оф. Це була найдовша діюча серія в лізі.

З 2013 року Лень безуспішно намагався пробитися до вирішальних ігор на вибування, виступаючи за Фінікс, Атланту, Сакраменто і Торонто. Нарешті, в складі "чарівників" з Вашингтона нашому гігантові (213 см) це вдалося.

В тренді

Правда, далеко продертися в плей-оф НБА шансів у Олексія Леня мало, адже вже в першому раунді на його команду чекає Філадельфія – найкращий клуб Сходу за підсумками "регулярки".

Раніше стала відома зарплата Олексія Леня у Вашингтон Візардс, куди він перебрався на один рік з Торонто. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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