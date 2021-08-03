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Украинский великан получит 7 миллионов долларов зарплаты и станет "королем"

Елена Павлова Елена Павлова
3 августа, 11:07
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Сегодня ночью в НБА стартовал рынок свободных агентов, и уже в первые часы новую команду получил 28-летний центровой сборной Украины Алексей Лэнь
Алексей Лэнь прощается с Вашингтоном
Алексей Лэнь прощается с Вашингтоном / Фото: Instagram

Хотя новым клуб Лэня можно назвать с натяжкой. За Сакраменто Кингз украинский бигмен выступал в позапрошлом сезоне, после обмена из Атланты Хоукс, который произошел прямо перед началом пандемии.

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Уже известно, что Лэнь подпишет с Сакраменто двухлетний контракт. По информации инсайдера Майка Скотто, "Короли" предложили ему 7,65 миллиона долларов.

Алексей Лэнь в матче "Сакраменто" – "Бруклин"
Алексей Лэнь в матче "Сакраменто" – "Бруклин" / Фото: Reuters

Напомним, что Лэнь – 5-й номер драфта НБА 2013 года. Был выбран клубом Финикс Санз, где провел пять сезонов, а затем перебрался сначала в Атланту Хоукс, а позже и в Сакраменто Кингз. Но не успел проявить себя из-за ковидной паузы и собственной болезни.

Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano
Алексей Лэнь/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

Лэнь поставил два блок-шота в игре с "Торонто"
Лэнь поставил два блок-шота в игре с "Торонто" / Фото: Reuters

Прошлый сезон 28-летний Алексей начинал в Торонто Рэпторс. Но затем в январе Лэнь подписал контракт с Вашингтон Уизардс, за который провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру.

Украинский великан в НБА Алексей Лэнь
Украинский великан в НБА Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Алексей Лэнь
Алексей Лэнь / Фото: Reuters

В Вашингтоне Лэнь провел хороший отрезок сезона и впервые в карьере украинец вышел в плей-офф НБА через плей-ин турнир. И в самом плей-офф Алексей неплохо противостоял паре Эмбиид-Ховард, хотя у "Волшебников" почти не было шансов против лучшего клуба Востока – Филадельфии.

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10
34
4
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14
4
15
33
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flag Великобритания ВеликобританияGB
13
13
13
39
6
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12
21
17
50
7
flag Германия ГерманияDE
7
7
14
28
8
flag Франция ФранцияFR
6
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7
23
9
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