От крика дрожали стены! Как дети в лагере реагировали на победу Латвии над Россией в Токио

Мужская сборной Латвии по баскетболу 3х3 стала первыми олимпийскими чемпионами в этом виде спорта, который дебютирует на Играх в Токио-2020

Бросок Ласманиса осчастливил Латвию / Фото: Reuters

В финале турнира в Японии латвийцы в составе Агниса Чаварса, Науриса Миезиса, Карлиса Ласманиса и Эдгарса Круминьша обыграли сборную ОКР – 21:19, которая в 1/2-й неожиданно выбила фаворитов турнира – сербов.

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В битве за "золото" Олимпиады-2020 Латвия проигрывала 7:11, но смогла догнать соперника и вырвать победу у россиян, несмотря на травму лодыжки Круминьш. При счете 19:18 победу прибалтам дальним броском принес Ласманис – 21:18.

Понятно, что вся Латвия, затаив дыхание, наблюдала за этим противостоянием и просто взорвалась эмоциями после победного броска. Но больше всех умиляет видео из детского лагеря и искренние эмоции мальчишек.

В женском финале россиянки после победы над Китаем (21:14) над стадии 1/2 финала Игр уступили США – 15:18.

Ранее мы рассказывали про разборки в команде США на Олимпиаде.