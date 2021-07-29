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Олімпіада 2020 в Токіо

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Від крику тремтіли стіни! Як діти в таборі реагували на перемогу Латвії над Росією в Токіо

Олена Павлова Олена Павлова
29 липня, 11:44
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Чоловіча збірної Латвії з баскетболу 3х3 стала першими олімпійськими чемпіонами в цьому виді спорту, який дебютує на Іграх в Токіо-2020
Кидок Ласманіса ощасливив Латвію
Кидок Ласманіса ощасливив Латвію / Фото: Reuters

У фіналі турніру в Японії латвійці в складі АГНІС Чаварса, Науріса Міезіса, Карліс Ласманіса і Едгарса Круміньш обіграли збірну ОКР – 21:19 яка в 1/2-й несподівано вибила фаворитів турніру – сербів.

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У битві за "золото" Олімпіади-2020 Латвія програвала 7:11, але змогла наздогнати суперника і вирвати перемогу у росіян, незважаючи на травму щиколотки Круміньш. За рахунку 19:18 перемогу прибалтам дальнім кидком приніс Ласманіс – 21:18.

Зрозуміло, що вся Латвія, затамувавши подих, спостерігала за цим протистоянням і просто вибухнула емоціями після переможного кидка. Але більше всіх розчулює відео з дитячого табору і щирі емоції хлопчаків.

У жіночому фіналі росіянки після перемоги над Китаєм (21:14) над стадії 1/2 фіналу Ігор поступилися США – 15:18.

Раніше ми розповідали про розбирання в команді США на Олімпіаді.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag США СШАUS
13
14
10
37
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag Австралія АвстраліяAU
8
2
10
20
5
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
7
6
18
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
6
12
9
flag Франція ФранціяFR
3
3
3
9
10
flag Італія ІталіяIT
2
7
9
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