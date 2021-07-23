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Олимпиада 2020 в Токио

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Разборки в команде США на Олимпиаде. Что не поделили звезды НБА?

Елена Павлова Елена Павлова
23 июля, 18:21
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Накануне первого поединка на Олимпийских играх в Японии американские игроки выясняли отношения сначала на тренировке, а потом – в социальных сетях
Бэм Адебайо и Кевин Дюрант не поделили мяч
Бэм Адебайо и Кевин Дюрант не поделили мяч / Фото: Instagram

В мужской сборной США по баскетболу, которая считается главным претендентом на победу на Олимпиаду-2020 в Токио, произошел конфликт. Ранее рекордсменку Олимпиады лишили права нести флаг на открытии.

На тренировке команды Штатов в Японии звезда Бруклин Нетс Кевин Дюрант поспорил с центровым Майами Хит Бэмом Адебайо. Дюрант забил с угла площадки, после чего рассчитывал получить мяч обратно. Но Адебайо вместо этого подобрал снаряд и начал отрабатывать дриблинг. За что Кевин громко отчитал Адебайо.

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После этого спортсмены обсудили произошедшее уже в социальных сетях:

"Чувак видел, как я забросил трехочковый, но принялся отрабатывать дриблинг моим мячом. Бро должен был получить небольшой урок уважения", – написал Дюрант в своем Twitter

"Хватит врать, Кей Ди! Ты видел, что твое место занял Лиллард! Ты просто хотел отчитать меня, как младшего", — ответил ветерану Адебайо

Вскоре Дюрант, который уже дважды побеждал на Олимпиаде, сделал отсылку к песне Дрейка "Не понимаете шуток", как бы намекая, что произошедшее не стоит воспринимать всерьез. А первый матч на Играх США проведут 25 июля против сборной Франции.

Ранее самая сексуальная баскетболистка отказалась ехать на Олимпиаду в Токио из-за паники.

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