Разборки в команде США на Олимпиаде. Что не поделили звезды НБА?

В мужской сборной США по баскетболу, которая считается главным претендентом на победу на Олимпиаду-2020 в Токио, произошел конфликт. Ранее рекордсменку Олимпиады лишили права нести флаг на открытии.
На тренировке команды Штатов в Японии звезда Бруклин Нетс Кевин Дюрант поспорил с центровым Майами Хит Бэмом Адебайо. Дюрант забил с угла площадки, после чего рассчитывал получить мяч обратно. Но Адебайо вместо этого подобрал снаряд и начал отрабатывать дриблинг. За что Кевин громко отчитал Адебайо.
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После этого спортсмены обсудили произошедшее уже в социальных сетях:
"Чувак видел, как я забросил трехочковый, но принялся отрабатывать дриблинг моим мячом. Бро должен был получить небольшой урок уважения", – написал Дюрант в своем Twitter
"Хватит врать, Кей Ди! Ты видел, что твое место занял Лиллард! Ты просто хотел отчитать меня, как младшего", — ответил ветерану Адебайо
Вскоре Дюрант, который уже дважды побеждал на Олимпиаде, сделал отсылку к песне Дрейка "Не понимаете шуток", как бы намекая, что произошедшее не стоит воспринимать всерьез. А первый матч на Играх США проведут 25 июля против сборной Франции.
Ранее самая сексуальная баскетболистка отказалась ехать на Олимпиаду в Токио из-за паники.