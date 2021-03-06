Український мільйонер домігся унікального статусу в НБА

Святослав Михайлюк став найбільш довгограючим баскетболістом в команді "Детройт Пістонс"

Український баскетболіст "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк став головним ветераном команди після того, як клуб з Мічигану покинув важкий форвард Блейк Гріффін. Таким статусом в найсильнішій баскетбольній лізі світу, НБА, раніше не міг похвалитися жоден українець.

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Після відходу Гріффіна саме 23-річний Михайлюк може похвалитися найбільшим стажем виступом за "Пістонс", повідомляє Reddit. Святослав приєднався до команди в лютому 2019 року, коли він був виміняний з "Лос-Анджелес Лейкерс" до "Детройта", а до команди з Каліфорнії відправився Реджі Буллок.

Влітку 2020-го генеральним менеджером "Детройта" став Трой Уївер, який почав повномасштабну перебудову. Михайлюк і Секу Думбія – єдині гравці "Пістонс", що залишилися в команді після приходу Уївера.

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Відзначимо, що "Детройті" Михайлюк є важливим гравцем ротації і одним з найкращих шутерів. У нинішньому регулярному чемпіонаті НБА українець взяв участь у 35 матчах, в середньому набираючи за гру 6,8 очка, роблячи 2,0 підбирання і віддаючи 1,4 передачі.

Раніше ми писали, що у Михайлюка буде найбільша зарплата в українському спорті. Мова про контракт на 53,76 млн доларів протягом чотирьох років або 13,5 мільйона на рік.

Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram

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