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Будинок за 20 мільйонів доларів став не потрібен зірці НБА

2 березня, 13:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Леброн Джеймс вирішив продати особняк, в якому жив із 2015 року

У багатих – свої замашки. Найпопулярніший баскетболіст сучасності планети Леброн Джеймс вирішив змінити місце проживання. 36-річний спортсмен виставив на продаж будинок, встановивши на нього ціну в 20,5 мільйона доларів.

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Про це повідомляє видання TMZ.

Раніше ми писали, що Шакіл О'Ніл продає будинок за 16 мільйонів доларів.

Особняк в колоніальному стилі в Каліфорнії Леброн купив лише в 2015 році. Цікаво, що тоді він виступав за "Клівленд Кавальєрс", а в "Лос-Анджелес Лейкерс" перебрався в 2018-му.

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Нинішня ціна навіть нижча за ту, за яку зірковий баскетболіст придбав будинок – 20,9 мільйона. Його площа – близько 900 метрів квадратних.

Цікаво, що там шість спалень і вісім ванних кімнат.

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Крім того, там є басейн і, звичайно ж, місце для занять баскетболом.

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Утім, Леброн навряд чи буде сумувати за колишнім місцем проживання, адже вже придбав ще шикарніший маєток. За новий будинок в Беверлі-Хіллз він виклав 36 "лимонів". В цілому ж статки "Короля Джеймса" оцінюють приблизно в мільярд доларів!

Читайте також: речі Кобі Брайанта продають з аукціону.

Дивіться, як Леброн виконував танець у домашніх умовах:

Кумедне відео зі сторінки Леброна Джеймса в Instagram Відео: Instagram

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дім баскетбол вілла Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Беверлі Хіллз
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