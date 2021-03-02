Будинок за 20 мільйонів доларів став не потрібен зірці НБА

У багатих – свої замашки. Найпопулярніший баскетболіст сучасності планети Леброн Джеймс вирішив змінити місце проживання. 36-річний спортсмен виставив на продаж будинок, встановивши на нього ціну в 20,5 мільйона доларів.

Реклама

Про це повідомляє видання TMZ.

Раніше ми писали, що Шакіл О'Ніл продає будинок за 16 мільйонів доларів.

Особняк в колоніальному стилі в Каліфорнії Леброн купив лише в 2015 році. Цікаво, що тоді він виступав за "Клівленд Кавальєрс", а в "Лос-Анджелес Лейкерс" перебрався в 2018-му.

Реклама

Нинішня ціна навіть нижча за ту, за яку зірковий баскетболіст придбав будинок – 20,9 мільйона. Його площа – близько 900 метрів квадратних.

Цікаво, що там шість спалень і вісім ванних кімнат.

Крім того, там є басейн і, звичайно ж, місце для занять баскетболом.

Реклама

Утім, Леброн навряд чи буде сумувати за колишнім місцем проживання, адже вже придбав ще шикарніший маєток. За новий будинок в Беверлі-Хіллз він виклав 36 "лимонів". В цілому ж статки "Короля Джеймса" оцінюють приблизно в мільярд доларів!

Читайте також: речі Кобі Брайанта продають з аукціону.

Дивіться, як Леброн виконував танець у домашніх умовах:

Кумедне відео зі сторінки Леброна Джеймса в Instagram Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама