Баскетболістка стала зіркою, погодувавши дитину грудьми під час матчу

Аргентинка Антонелла Гонсалес встигла все: і нагодувати, і перемогти

У матчі жіночого чемпіонату Аргентини з баскетболу "Рокамора" – "Велес Сарсфілд" стався цікавий епізод. Одна з баскетболісток "Рокамори" Антонелла Гонсалес безпосередньо під час гри погодувала дитину грудьми.

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У цей момент 30-річна спортсменка перебувала на лавці запасних. Фотограф встиг зробити серію кадрів, які потім стали вірусними.

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Зіркою інтернету разом з Антонеллою Гонсалес стала її 11-місячна дочка Маді, голод якої і вгамувала 30-річна баскетболістка.

Спортсменка зізналася, що не очікувала такої бурхливої реакції в Мережі. Також вона висловила надію, що її приклад допоможе іншим жінкам, які після вагітності не вірять у повернення до професійної діяльності.

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До речі, матч завершився перемогою команди мами-годувальниці "Рокамори" з рахунком 61:44. Гонсалес провела на майданчику 25 хвилин, набрала вісім очок, зробила два підбирання і віддала одну результативну передачу.

Додамо, що недавно схожий випадок стався в іншому виді спорту: хокеїстка погодувала грудьми доньку в перерві матчу.

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