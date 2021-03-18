Публікували фото з останками жертв: вдова баскетболіста Кобі Брайанта назвала негідників

Ванесса Брайант опублікувала документи з іменами тих, хто робив кадри в особистих цілях

На початку 2020 року в авіакатастрофі загинув з дочкою один з найзнаменитіших спортсменів планети – баскетболіст Кобі Брайант. Нещодавно підбили підсумки розслідування і винесли вердикт, чому розбився вертоліт Кобі Брайанта. Однак дружина зірки НБА, Ванесса, подала в суд на місцеву владу за поширення фотографій з місця трагедії.

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Як виявилося, деякі помічники шерифа знімали місце падіння гелікоптера на особисті мобільні телефони, в тому числі з останками жертв, а потім використовували їх не за призначенням і поширювали. Ванесса Брайант отримала від суду право назвати імена тих, хто займався таким непристойним заняттям. Про це вдова повідомила на своїй сторінці в Instagram, подякувавши служителів Феміди.

Відразу четверо людей займалися не тим, чим повинні були, і з їх "допомогою" десятки кадрів розійшлися в Мережі. Хоча родичі загиблих просили шерифа уникнути подібного. Цілком ймовірно, Джої Круз, Рафаель Мехія, Майкл Расселл і Рауль Версалес отримали фінансову вигоду.

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Тим часом, речі Кобі Брайанта продають з аукціону: божевільні гроші за баскетбольне кільце.

Згадаймо, як фанати вшанували пам'ять зірки НБА:

Фанати вшанували пам'ять Кобі Браянта Відео: Reuters

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