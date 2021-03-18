Русский
$ 27,7
32,99
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Публікували фото з останками жертв: вдова баскетболіста Кобі Брайанта назвала негідників

18 березня, 09:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ванесса Брайант опублікувала документи з іменами тих, хто робив кадри в особистих цілях

На початку 2020 року в авіакатастрофі загинув з дочкою один з найзнаменитіших спортсменів планети – баскетболіст Кобі Брайант. Нещодавно підбили підсумки розслідування і винесли вердикт, чому розбився вертоліт Кобі Брайанта. Однак дружина зірки НБА, Ванесса, подала в суд на місцеву владу за поширення фотографій з місця трагедії.

Реклама

Як виявилося, деякі помічники шерифа знімали місце падіння гелікоптера на особисті мобільні телефони, в тому числі з останками жертв, а потім використовували їх не за призначенням і поширювали. Ванесса Брайант отримала від суду право назвати імена тих, хто займався таким непристойним заняттям. Про це вдова повідомила на своїй сторінці в Instagram, подякувавши служителів Феміди.

Відразу четверо людей займалися не тим, чим повинні були, і з їх "допомогою" десятки кадрів розійшлися в Мережі. Хоча родичі загиблих просили шерифа уникнути подібного. Цілком ймовірно, Джої Круз, Рафаель Мехія, Майкл Расселл і Рауль Версалес отримали фінансову вигоду.

Реклама

Тим часом, речі Кобі Брайанта продають з аукціону: божевільні гроші за баскетбольне кільце.

Згадаймо, як фанати вшанували пам'ять зірки НБА:

Фанати вшанували пам'ять Кобі Браянта Відео: Reuters

Читайте також: Три мільйони за фото Кобі і Леброна – за що колекціонери платять шалені гроші.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фото суд імена шериф авіакатастрофа Кобі Брайант Ванесса Брайант
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Мій зріст 203 сантиметри і я люблю секс": гарячі фото баскетболістки без комплексівБаскетбол
Коронавірус атакує! Уже три матчі Ліги чемпіонів перенесли через COVID-19
Коронавірус атакує! Уже три матчі Ліги чемпіонів перенесли через COVID-19Баскетбол
Спокуслива Кардаш’ян заведе другу дитину від зірки НБА
Спокуслива Кардаш’ян заведе другу дитину від зірки НБАБаскетбол
Розлючений суддівством тренер італійської команди бив по столу і кричав після невдачі в ЛЧ
Розлючений суддівством тренер італійської команди бив по столу і кричав після невдачі в ЛЧБаскетбол
Палка баскетболістка в прозорій білизні шукає жеребця для своєї стайні
Палка баскетболістка в прозорій білизні шукає жеребця для своєї стайніБаскетбол
Один із найвищих баскетболістів світу паралізований
Один із найвищих баскетболістів світу паралізованийБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти