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Публиковали фото с останками жертв: вдова баскетболиста Коби Брайанта назвала негодяев

18 марта, 09:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ванесса Брайант опубликовала документы с именами тех, кто делал кадры в личных целях

В начале 2020 года в авиакатастрофе погиб с дочерью один из самых знаменитых спортсменов планеты – баскетболист Коби Брайант. Недавно подвели итоги расследования и вынесли вердикт, почему разбился вертолет Коби Брайанта. Однако супруга звезды НБА, Ванесса, подала в суд на местные власти за распространение фотографий с места трагедии.

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Как оказалось, некоторые помощники шерифа снимали место падения вертолета на личные мобильные телефоны, в том числе с останками жертв, а затем использовали их не по назначению и распространяли. Ванесса Брайант получила от суда право назвать имена тех, кто занимался таким непристойным занятием. Об этом вдова сообщила на своей страничке в Instagram, поблагодарив служителей Фемиды.

Сразу четверо людей занимались не тем, чем должны были, и с их "помощью" десятки кадров разошлись в Сети. Хотя родственники погибших просили шерифа избежать подобного. По всей вероятности, Джои Круз, Рафаэль Мехия, Майкл Расселл и Рауль Версалес получили финансовую выгоду.

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Тем временем вещи Коби Брайанта продают с аукциона: сумасшедшие деньги за баскетбольное кольцо.

Вспомним, как фанаты почтили память звезды НБА:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Читайте также: Три миллиона за фото Коби и Леброна – за что коллекционеры платят сумасшедшие деньги.

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