3 мільйони за фото Кобі і Леброна: за що колекціонери платять шалені гроші

Але це все одно менше, ніж коштує найдорожча картка в історії

Колекціонування спортивної атрибутики давно перестало бути хобі і перетворилося в бізнес. Власники карток гравців НБА на продажу заробляють мільйони! Напередодні на аукціоні були продані картки Кобі Брайанта і Леброна Джеймса сумарно за 3 мільйони доларів.

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Картка із зображенням Кобі Брайанта пішла з молотка за 1,79 мільйона доларів, що зробило її 10-ю найдорожчою спортивною картою за всю історію. Зображення легенди "Лос-Анджелес Лейкерс" витіснило картку 1997 року із автографом Майкла Джордана, яка коштувала 1,4 млн доларів.

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Через кілька годин була продана картка із зображенням Леброна Джеймса і його підписом. За неї віддали всього 1,29 млн, проте, це дозволило Леброну встановити рекорд серед карток, випущених з 2004 року по сьогоднішній день, повідомляє Marca.

ТОП-10 найдорожчих спортивних карток в історії:

1. Міккі Ментл (бейсбол), 5,2 млн доларів

2. Лука Дончіч (баскетбол), 4,6 млн

3. Майк Траут (бейсбол), 3,9 млн

4. Хонус Вагнер (бейсбол), 3,1 млн

5. Міккі Ментл (бейсбол), 2,8 млн

6. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,8 млн

7. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,5 млн

8. Янніс Адетокунбо (баскетбол), 1,8 млн

9. Леброн Джеймс (баскетбол), 1,8 млн

10. Кобі Брайант (баскетбол), 1,79 млн

Раніше ми писали, що український мільйонер домігся унікального статусу в НБА. Святослав Михайлюк став самим довгограючим баскетболістом в команді "Детройт Пістонс".

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