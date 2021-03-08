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3 мільйони за фото Кобі і Леброна: за що колекціонери платять шалені гроші

8 березня, 17:57

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Але це все одно менше, ніж коштує найдорожча картка в історії

Колекціонування спортивної атрибутики давно перестало бути хобі і перетворилося в бізнес. Власники карток гравців НБА на продажу заробляють мільйони! Напередодні на аукціоні були продані картки Кобі Брайанта і Леброна Джеймса сумарно за 3 мільйони доларів.

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Картка із зображенням Кобі Брайанта пішла з молотка за 1,79 мільйона доларів, що зробило її 10-ю найдорожчою спортивною картою за всю історію. Зображення легенди "Лос-Анджелес Лейкерс" витіснило картку 1997 року із автографом Майкла Джордана, яка коштувала 1,4 млн доларів.

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Через кілька годин була продана картка із зображенням Леброна Джеймса і його підписом. За неї віддали всього 1,29 млн, проте, це дозволило Леброну встановити рекорд серед карток, випущених з 2004 року по сьогоднішній день, повідомляє Marca.

ТОП-10 найдорожчих спортивних карток в історії:

  • 1. Міккі Ментл (бейсбол), 5,2 млн доларів
  • 2. Лука Дончіч (баскетбол), 4,6 млн
  • 3. Майк Траут (бейсбол), 3,9 млн
  • 4. Хонус Вагнер (бейсбол), 3,1 млн
  • 5. Міккі Ментл (бейсбол), 2,8 млн
  • 6. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,8 млн
  • 7. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,5 млн
  • 8. Янніс Адетокунбо (баскетбол), 1,8 млн
  • 9. Леброн Джеймс (баскетбол), 1,8 млн
  • 10. Кобі Брайант (баскетбол), 1,79 млн

Раніше ми писали, що український мільйонер домігся унікального статусу в НБА. Святослав Михайлюк став самим довгограючим баскетболістом в команді "Детройт Пістонс".

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баскетбол НБА Леброн Джеймс Кобі Брайант аукціони

Джерело: Сегодня|Спорт

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