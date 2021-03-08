Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

3 миллиона за фото Коби и Леброна: за что коллекционеры платят сумасшедшие деньги

8 марта, 17:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Но это все равно меньше, чем стоит самая дорогая карточка в истории

Коллекционирование спортивной атрибутики давно перестало быть хобби и превратилось в бизнес. Владельцы карточек игроков НБА на продаже зарабатывают миллионы! Накануне на аукционе были проданы карточки Коби Брайанта и Леброна Джеймса суммарно за 3 миллиона долларов.

Реклама

Читайте также: Год без Коби Брайанта: как сейчас выглядит место падения вертолета

Карточка с изображением Коби Брайанта ушла с молотка за 1,79 миллиона долларов, что сделало ее 10-й самой дорогой спортивной картой за всю историю. Изображение легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" вытеснило карточку 1997 года с автографом Майкла Джордана, которая стоила 1,4 млн долларов.

Читайте также: Сумасшедшие деньги за баскетбольное кольцо: вещи Коби Брайанта продают с аукциона

Реклама

Через несколько часов была продана карточка с изображением Леброна Джеймса и его подписью. За нее отдали всего 1,29 млн долларов, тем не менее, это позволило Леброну установить рекорд среди карточек, выпущенных с 2004 года по сегодняшний день, сообщает Marca.

ТОП-10 самых дорогих спортивных карточек в истории:

  • 1. Микки Мэнтл (бейсбол), 5,2 млн долларов
  • 2. Лука Дончич (баскетбол), 4,6 млн
  • 3. Майк Траут (бейсбол), 3,9 млн
  • 4. Хонус Вагнер (бейсбол), 3,1 млн
  • 5. Микки Мэнтл (бейсбол), 2,8 млн
  • 6. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,8 млн
  • 7. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,5 млн
  • 8. Яннис Адетокунбо (баскетбол), 1,8 млн
  • 9. Леброн Джеймс (баскетбол), 1,8 млн
  • 10. Коби Брайант (баскетбол), 1,79 млн

Ранее мы писали, что украинский миллионер добился уникального статуса в НБА. Святослав Михайлюк стал самым долгоиграющим баскетболистом в команде "Детройт Пистонс".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА Леброн Джеймс Коби Брайант аукционы

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Хуже, чем девушка, с которой я потерял девственность": форма Матча звезд взорвала СетьБаскетбол
"Мы на всю страну с голой ж...ой": тренер "Днепра" поразил откровениемБаскетбол
Взлетел и снес стойку с водой: 19-летний игрок чудом остался цел, прыгнув за мячом
Взлетел и снес стойку с водой: 19-летний игрок чудом остался цел, прыгнув за мячомБаскетбол
Довели звезду! Вышел к журналистам с жареной курицей и ел перед микрофоном (видео)
Довели звезду! Вышел к журналистам с жареной курицей и ел перед микрофоном (видео)Баскетбол
Баскетболистка стала звездой, покормив ребенка грудью во время матча
Баскетболистка стала звездой, покормив ребенка грудью во время матчаБаскетбол
Украинский миллионер добился уникального статуса в НБА
Украинский миллионер добился уникального статуса в НБАБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять