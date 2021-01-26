Рік без Кобі Брайанта: як зараз виглядає місце падіння вертольота

Про місце трагедії нагадує величезна воронка в землі і квіти від фанатів

Сьогодні річниця жахливої трагедії, що забрала життя легендарного баскетболіста Кобі Брайанта. Рівно рік тому вертоліт з екс-гравцем НБА через погану видимість збився з курсу і врізався в пагорб біля передмістя Лос-Анджелеса. Разом з Кобі загинула його дочка Джанна, а також ще семеро людей.

Реклама

Читайте також: Останній маршрут Кобі: карта фатального польоту, запис переговорів з диспетчером і думка пілота

Через рік фанат баскетболіста вирушив на нещасливий пагорб, щоб подивитися, як виглядає місце, яке забрало життя його кумира.

Хлопець піднявся до місця аварії вертольота. За його словами, влада ретельно почистила місце аварії, так як воно було забруднено уламками і авіаційним паливом.

Реклама

Втім, навколо кратера, що утворився в результаті падіння вертольота, досі видніються обгорілі дерева.

У кратері блогер знайшов дрібні уламки від вертольота. До слова, він спеціально зняв себе в центрі воронки, щоб показати, наскільки вона велика. Там же він залишив букет з дев'яти квітів, в пам'ять про дев'ять загиблих.

Реклама

В тренді Олімпіаду-2020 запропонували перенести з Японії в США

Читайте також: У Кобі Брайанта був договір з дружиною не літати на вертольоті разом

Потім він перейшов в інше місце, де була виявлена велика частина уламків і тіла загиблих. Тут також довелося видалити велику кількість землі, забрудненої авіапаливом.

Реклама

Також він показав, де було знайдено тіло Кобі, а його дочка Джанну знайшли в яру неподалік.

На місці трагедії він зустрів ще одного вболівальника Брайанта, який прийшов вшанувати пам'ять легенди. Він приніс на місце аварії букет в жовто-фіолетових кольорах "Лос-Анджелес Лейкерс" – клубу, де всю свою кар'єру провів баскетболіст.

Читайте також: Змія в діамантах: гравці "Лейкерс" отримали найцінніший чемпіонський перстень

Всі подробиці в спецтемі Історія дня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама