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Шалені гроші за баскетбольне кільце: речі Кобі Брайанта продають з аукціону

1 березня, 08:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Покупець виклав 30 тисяч євро

На аукціоні Heritage Auctions було продано баскетбольне кільце, з яким у дитинстві грав Кобі Брайант. Новий власник виклав за нього 30 тисяч євро.

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Воно було прибито до гаражу в будинку дитинства Кобі в Пенсильванії. Будинок недавно продали за 670 тисяч євро – продавець хотів отримати додаткові гроші за кільце, однак покупець нерухомості не зацікавився.

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Всі пам'ятні речі, пов'язані з Кобі Брайантом, користуються попитом після загибелі гравця. Наприклад, шматок деревини з автографом з "Стейплс Центру", де Кобі зіграв останній матч в НБА, був проданий на аукціоні за 497 тисяч доларів, повідомляє TMZ.

Кобі Брайант, його 13-річна дочка Джіанна і ще семеро людей розбилися у вертольоті 26 січня 2020 року.

Брайант – п'ятиразовий чемпіон НБА у складі "Лейкерс" і дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної США.

Фанати вшанували пам'ять Кобі Браянта Відео: Reuters

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баскетбол Кобі Брайант

Джерело: Eurosport

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