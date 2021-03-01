Шалені гроші за баскетбольне кільце: речі Кобі Брайанта продають з аукціону

На аукціоні Heritage Auctions було продано баскетбольне кільце, з яким у дитинстві грав Кобі Брайант. Новий власник виклав за нього 30 тисяч євро.
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Воно було прибито до гаражу в будинку дитинства Кобі в Пенсильванії. Будинок недавно продали за 670 тисяч євро – продавець хотів отримати додаткові гроші за кільце, однак покупець нерухомості не зацікавився.
Всі пам'ятні речі, пов'язані з Кобі Брайантом, користуються попитом після загибелі гравця. Наприклад, шматок деревини з автографом з "Стейплс Центру", де Кобі зіграв останній матч в НБА, був проданий на аукціоні за 497 тисяч доларів, повідомляє TMZ.
Кобі Брайант, його 13-річна дочка Джіанна і ще семеро людей розбилися у вертольоті 26 січня 2020 року.
Брайант – п'ятиразовий чемпіон НБА у складі "Лейкерс" і дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної США.
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