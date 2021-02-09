Чому розбився Кобі Брайант: названі причини аварії вертольота в Лос-Анджелесі

Національна рада США з безпеки на транспорті розказала про причину аварії вертольота легенди НБА Коббі Брайанта 26 січня 2020 року. Згідно з висновком, пілот вертольота Ара Зобаян був дезорієнтований через те, що залетів в хмари.

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Як повідомляє Associated Press з посиланням на голову Національної ради з безпеки на транспорті Роберта Сумвальта, проліт через хмари є порушенням державних стандартів. Пілот летів за правилами візуального польоту, тому йому потрібно було бачити, куди він прямує. Однак, мабуть, зробив помилку.

Кобі Браянт, його донька и місце падіння вертольоту / Фото: Metro.co.uk

До виходу з хмар вертоліт з баскетболістом різко накренився і врізався в пагорби Південної Каліфорнії, а всі пасажири на борту і сам пілот загинули.

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Національна рада з безпеки на транспорті відзначала, що вертоліт Брайанта був справний, а аварію визнали нещасним випадком. Розтин також не показав наявності алкоголю або наркотиків в крові Ари Зобаяна, який знаходився за штурвалом.

Кобі Браянт / Фото: Getty Images В тренді Некролог. Леон Спінкс – бродяга, який побив Мухаммеда Алі

Тим часом вдова Кобі Брайанта просуває федеральний закон про безпеку вертольотів, звинувативши в катастрофі пілота, а також компанію, яка володіла вертольотом.

Нагадаємо, що 26 січня 2020 року Кобі Брайант прямував на молодіжний баскетбольний турнір в Лос-Анджелесі. Разом з Кобі на борту вертольота було ще вісім людей, у тому числі одна з його чотирьох дочок, 13-річна Джіанна. Всі загинули.

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Раніше знаменитий баскетболіст назвав первістка на честь загиблої доньки Кобі Брайанта.

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