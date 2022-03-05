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СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

Клята війна! Український клуб знявся з Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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5 березня, 17:38
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Агресія російських окупантів зруйнувала звичне мирне життя українських громадян
БК Прометей відмовився від участі у Лізі чемпіонів
БК Прометей відмовився від участі у Лізі чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні, офіційний сайт БК "Прометей"

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський заявив, що ухвалив рішення розпустити всі команди та відмовитися від участі у баскетбольній Лізі чемпіонів.

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"Дорогі друзі, фанати та вболівальники СК Прометей. Сьогодні в Україні йде війна. Нами було прийнято не просте, але, впевнений, вірне рішення розпустити усі команди СК Прометей і відмовитися від участі чоловічої команди БК Прометей у Лізі Чемпіонів.

Сьогодні всі наші гроші, кошти та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україною! А решта потім.

P.S. З сьогоднішнього дня прийняв рішення для себе особисто і видав наказ на всі наші підприємства, що і я, і все Ви повинні і розмовлятимемо тільки українською мовою. Це моя остаточна громадянська позиція. Слава Україні!", – написав Володимир Дубинський у Facebook.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти участь спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях.

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Росію і Білорусь виганяють зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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