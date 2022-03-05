Клята війна! Український клуб знявся з Ліги чемпіонів

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський заявив, що ухвалив рішення розпустити всі команди та відмовитися від участі у баскетбольній Лізі чемпіонів.

Читайте також: Яке ж ти х###о! Український баскетболіст звернувся до Путіна

"Дорогі друзі, фанати та вболівальники СК Прометей. Сьогодні в Україні йде війна. Нами було прийнято не просте, але, впевнений, вірне рішення розпустити усі команди СК Прометей і відмовитися від участі чоловічої команди БК Прометей у Лізі Чемпіонів.

Сьогодні всі наші гроші, кошти та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україною! А решта потім.

P.S. З сьогоднішнього дня прийняв рішення для себе особисто і видав наказ на всі наші підприємства, що і я, і все Ви повинні і розмовлятимемо тільки українською мовою. Це моя остаточна громадянська позиція. Слава Україні!", – написав Володимир Дубинський у Facebook.