Все через погрози Росії. Матч ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесли

Європейські збірні бояться їхати до столиці України через загрозу військового вторгнення РФ. Такими є сьогоднішні реалії.
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Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) запропонувала сім варіантів проведення матчу Україна – Іспанія на нейтральній території у заплановану дату. Проте ФБУ висловила чітку позицію, що матч має відбутися в Україні.
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Оскільки іспанська Федерація не готова відправити національну збірну до Києва на матч 27 лютого, поєдинок було перенесено.
Очікується, що зустріч буде зіграна або під час або після 3-го відбіркового вікна в червні або липні цього року.
Зазначимо, що після двох матчів іспанці очолюють турнірну таблицю групи G, маючи у своєму активі дві перемоги. Українці посідають третє місце (1 перемога, 1 поразка).
24 лютого команди зіграють між собою в Іспанії.
Загроза вторгнення Росії
- Останніми тижнями західні офіційні особи попереджають, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який час.
- За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців, але до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. "Один обстріл, один артилерійський вогонь можуть призвести до війни , – попередив він.