Зрада дня: українець в обіймах із росіянином виграв 20 тисяч євро

Дует Молчанов – Рубльов у неділю, 20 лютого, виграв тенісний турнір Open 13 Provence у Марселі, заробивши 20 730 євро призових – по 10 365 євро кожному.
У фіналі Молчанов і Рубльов обіграли південноафриканця Равена Класена та японця Бена Маклахлана – 4:6, 7:5, 10:7, після чого українець та росіянин обнялися, показавши, що для них нібито спортпозаполітикою.
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Зазначимо, що Молчанов – уродженець Кишинева. За Україну виступає із 2006 року. 2015-го підозрювався у договірному матчі з аргентинцем Агустіном Велотті – на останнього по ходу гри були зроблені великі ставки, і Велотті у підсумку виграв.
Але Молчанов стверджував, що програв той скандальний матч через травму
Загроза вторгнення Росії
- Останніми тижнями західні офіційні особи попереджають, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час
- За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців, але до цієї цифри належать і бойовики на окупованій території України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. "Один обстріл, один артилерійський вогонь може призвести до війни", – попередив він.