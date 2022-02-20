Зрада дня: украинец в обнимку с россиянином выиграл 20 тысяч евро

Угроза полномасштабного вторжения войск России в Украину не помешала 34-летнему украинскому теннисисту Денису Молчанову встать в пару с представителем РФ Андреем Рублевым

Молчанов и Рублев радуются выигрышу 20 тысяч евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Дуэт Молчанов – Рублев в воскресенье, 20 февраля, выиграл теннисный турнир Open 13 Provence в Марселе, заработав 20 730 евро призовых – по 10 365 евро на каждого.

В финале Молчанов и Рублев обыграли южноафриканца Равена Класена и японца Бена Маклахлана – 4:6, 7:5, 10:7, после чего украинец и россиянин обнялись, показав, что для них якобы спортвнеполитики.

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Отметим, что Молчанов – уроженец Кишинева. За Украину выступает с 2006 года. В 2015-м подозревался в договорном матче с аргентинцем Агустином Велотти – на последнего по ходу игры были сделаны крупные ставки, и Велотти в итоге выиграл.

Денис Молчанов / Фото: Getty Images

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Но Молчанов утверждал, что проиграл тот скандальный матч из-за травмы.

Угроза вторжения России