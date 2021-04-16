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Одна з найстрашніших речей у житті: успішна кар'єра гравця обірвалася за один вечір

16 квітня, 16:38

Олена Павлова Олена Павлова

Форвард Бруклін Нетс Ламаркус Олдрідж несподівано завершив кар'єру в НБА через страшну аритмію в матчі з Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетболіста забрали в лікарню

Важкий форвард Бруклін Нетс Ламаркус Олдрідж несподівано завершив кар'єру в НБА через проблеми з серцем. Під час зустрічі 10 квітня з Лейкерс (101:125) у гравця почалася аритмія, і цей матч, як виявилося, став останнім для 35-річного баскетболіста. Раніше в США помер знаменитий баскетбольний тренер.

"Не дивлячись на те, що зараз мені вже краще, те, що відбувалося з моїм серцем в матчі з Лейкерс – одна з найстрашніших речей, з якими я стикався", – цитує Олдріджа інсайдер Шемс Чаранія на своїй сторінці в Twitter

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Ламаркус Олдрідж

Ламаркус Олдрідж / Фото: Reuters

Після гри з Лос-Анджелес Лейкерс Ламаркусу стало погано, його відвезлидо лікарні і там, мабуть, поставили невтішний діагноз. У матчі Брукліна проти Філадельфії Сіксерс, що пройшов 15 квітня (117:123), Олдрідж вже не виходив на майданчик.

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35-річний Олдрідж відіграв в НБА 15 сезонів. Він приєднався до Нетс на початку квітня після того, як погодився на викуп контракту з Сан-Антоніо. Основним претендентом на баскетболіста вважався Майамі Хіт. Також Ламаркуса пов'язували з можливим переходом до Лейкерс. У нинішньому чемпіонаті він набирав по 13,5 очка і робив 4,5 підбору за гру.

Раніше через стрілянину і зіткнення з поліцією в США скасували матчі НБА та НХЛ.

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кар'єра хвороба серця НБА баскетболіст Бруклін Нетс
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