Одна из страшнейших вещей в жизни: успешная карьера игрока оборвалась за один вечер

Форвард Бруклин Нетс Ламаркус Олдридж неожиданно завершил карьеру в НБА из-за страшной аритмии в матче с Лос-Анджелес Лейкерс. Баскетболиста забрали в больницу

Тяжелый форвард Бруклин Нетс Ламаркус Олдридж неожиданно завершил карьеру в НБА из-за проблем с сердцем. Во время встречи 10 апреля с Лейкерс (101:125) у игрока началась аритмия, и этот матч, как оказалось, стал последним для 35-летнего баскетболиста. Ранее в США умер знаменитый баскетбольный тренер.

"Несмотря на то, что сейчас мне уже лучше, происходившее с моим сердцем в матче с Лейкерс — одна из самых страшных вещей, с которыми я сталкивался", — цитирует Олдриджа инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter

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Ламаркус Олдридж / Фото: Reuters

После игры с Лос-Анджелес Лейкерс Ламаркусу стало плохо, его отвезли в больницу и там, видимо, поставили неутешительный диагноз. В матче Бруклина против Филадельфии Сиксерс, прошедшем 15 апреля (117:123), Олдридж уже не выходил на площадку.

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35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. Он присоединился к Нетс в начале апреля после того, как согласился на выкуп контракта с Сан-Антонио. Основным претендентом на баскетболиста считался Майами Хит. Также Ламаркуса связывали с возможным переходом в Лейкерс. В нынешнем чемпионате он набирал по 13,5 очка и делал 4,5 подбора за игру.

Ранее из-за стрельбы и столкновений с полицией в США отменили матчи НБА и НХЛ.

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