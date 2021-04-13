Из-за стрельбы и столкновений с полицией в США отменили матчи НБА и НХЛ

Из-за стрельбы в пригороде Миннеаполиса в штате отменили крупные спортивные соревнования. В НБА сообщили о переносе матча регулярного чемпионата Миннесота Тимбервулвз – Бруклин Нетс, который должен был пройти в ночь на 13 апреля. А в НХЛ была отложена встреча Миннесоты Уайлд и Сент-Луис Блюз.
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Отметим, что после беспорядков и столкновения между полицией и протестующими в пригород Миннеаполиса – Бруклин-Центр ввели национальную гвардию Миннесоты. И проводить матчи в таких условиях было небезопасно.
По сообщениям CNN, возмущение местного населения вызвала гибель 20-летнего афроамериканца по имени Даунт Райт. В воскресенье полиция остановиа его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки выяснилось, что на Райта выдан ордер на арест.
Протесты в Миннесоте / Фото: Reuters
При задержании мужчина попытался сбежать на своей машине. Полицейский открыл огонь. Райт проехал еще несколько кварталов и столкнулся с другим автомобилем. Мужчина умер, хотя полицейские пытались оказать ему медицинскую помощь.
Ранее машину новичка команды до верха набили попкорном, но парень не понял шутки.
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