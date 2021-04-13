Мужчинам такое и не снилось! Реактивная украинка – лучший игрок Евролиги

Баскетболистка турецкого Фенербахче и сборной Украины Алина Ягупова второй год подряд признана самым полезным игроком женской Евролиги и 16 апреля сыграет в полуфинале

Украинская баскетболистка турецкого клуба Фенербахче Алина Ягупова второй год подряд признана лучшим игроком женской Евролиги. Ранее Украина усмирила горячих финских девушек в последнем матче отбора на Евро, но на чемпионат не едет.

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Голосование проводилось среди тренеров клубов Евролиги, представителей СМИ и болельщиков. И во всех трех группах Ягупова заняла первое место. В этом сезоне она в среднем набирала 20,6 очков, 7,6 подбора и 4,4 передачи за игру. Украинка уже несколько раз входила в символическую сборную и становилась MVP тура.

Алина Ягупова / Фото: FIBA

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Напомним, что турецкий Фенербахче переманил капитана сборной Украины в декабре. А текущий сезон Алина начинала в составе другого турецкого клуба Чукурова, в майке которого набирала 27 очков, делала 8,2 передачи и 6 подборов в среднем за 35 минут на площадке.

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Отметим, что 16 апреля Фенербахче Ягуповой сыграет в полуфинале Евролиги против российского клуба УГМК из Екатеринбурга.

А после завершения сезона украинка вернется в Мерсин, в состав Чукуровы, поскольку действующее соглашение с Ягуповой рассчитана на три года. И клуб возлагает большие надежды на дальнейшее сотрудничество.

Ранее команда-дебютант с ходу выиграла чемпионат Украины.

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Смотрите, как Ягупова играла против Португалии

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