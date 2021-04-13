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Чоловікам таке і не снилося! Реактивна українка – найкращий гравець Євроліги

13 квітня, 16:47

Олена Павлова Олена Павлова

Баскетболістка турецького Фенербахче і збірної України Аліна Ягупова другий рік поспіль визнана найкориснішою гравчинею жіночої Євроліги і 16 квітня зіграє у півфіналі

Українська баскетболістка турецького клубу Фенербахче Аліна Ягупова другий рік поспіль визнана найкращою гравчинею жіночої Євроліги. Раніше Україна утихомирила гарячих фінських дівчат в останньому матчі відбору на Євро, але на чемпіонат не їде.

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Голосування проводилося серед тренерів клубів Євроліги, представників ЗМІ та вболівальників. І у всіх трьох групах Ягупова посіла перше місце. У цьому сезоні вона в середньому набирала 20,6 очок, 7,6 підбирання і 4,4 передачі за гру. Українка вже кілька разів входила до символічної збірної і ставала MVP туру.

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова / Фото: FIBA

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Нагадаємо, що турецький Фенербахче переманив капітана збірної Українив грудні. А поточний сезон Аліна починала у складі іншого турецького клубу Чукурова, в майці якого набирала 27 очок, робила 8,2 передачі і 6 підбирань в середньому за 35 хвилин на майданчику.

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Зазначимо, що 16 квітня Фенербахче Ягупової зіграє у півфіналі Євроліги проти російського клубу УГМК з Єкатеринбурга.

А після завершення сезону українка повернеться в Мерсін, до складу Чукурови, оскільки чинна угода з Ягуповою розрахована на три роки. І клуб покладає великі надії на подальшу співпрацю.

Раніше команда-дебютантка зі старту виграла чемпіонат України.

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Дивіться, як Ягупова грала проти Португалії

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Фенербахче Аліна Ягупова Євроліга баскетболістка кращий баскетболіст
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