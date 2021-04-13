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Через стрілянину і зіткнення з поліцією в США скасували матчі НБА та НХЛ

13 квітня, 09:04

Олена Павлова Олена Павлова

У Міннесоті ввели національну гвардію і скасували матчі місцевих команд НБА та НХЛ – Міннесоти Тімбервулвз і Міннесоти Уайлд – через вбивство афроамериканця Даунта Райта

Через стрілянину в передмісті Міннеаполіса в штаті скасували великі спортивні змагання. В НБА повідомили про перенесення матчу регулярного чемпіонату Міннесота Тімбервулвз – Бруклін Нетс, який мав пройти в ніч на 13 квітня. А в НХЛ була відкладена зустріч Міннесоти Уайлд і Сент-Луїс Блюз.

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Відзначимо, що після заворушень і зіткнення між поліцією і протестуючими в передмістя Міннеаполіса – Бруклін-Центр ввели національну гвардію Міннесоти. І проводити матчі в таких умовах було небезпечно.

За повідомленнями CNN, обурення місцевого населення викликала загибель 20-річного афроамериканця на ім'я Даунт Райт. У неділю поліція зупинила його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з'ясувалося, що на Райта виданий ордер на арешт.

Протести в Міннесоті
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Протести в Міннесоті / Фото: Reuters

При затриманні чоловік спробував втекти на своїй машині. Поліцейський відкрив вогонь. Райт проїхав ще кілька кварталів і зіткнувся з іншим автомобілем. Чоловік помер, хоча поліцейські намагалися надати йому медичну допомогу.

Раніше машину новачка команди до верху набили попкорном, але хлопець не зрозумів жарту.

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протести стрільба скасування матч НХЛ НБА Міннесота Міннесота Тімбервулвз
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