Русский
$ 27,91
33,15
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Машину новачка команди доверху набили попкорном, але хлопець не зрозумів жарту (відео)

12 квітня, 23:57

Олена Павлова Олена Павлова

Баскетболісти клубу НБА Індіана Пейсерс влаштували посвячення молодому захиснику команди Кассіус Стенлі і вночі наповнили авто гравця попкорном

Посвячення зі смаком – в прямому сенсі слова – влаштували новачкові своєї команди баскетболісти Індіани Пейсерс. Однак Кассіусу Стенлі не сподобався такий сюрприз. Раніше чарівник Лень став самим забивних українцем в НБА.

Реклама

Читайте також: Мама померла від COVID-19 і не зможе ходити на матчі сина, але отримала своє місце і майку

Прийшовши на парковку в половину другу ночі, 21-річний захисник виявив, що його автомобіль BMW просто забитий попкорном. Стенлі настільки засмутився, що навіть не став відкривати машину, а відійшов у іншу частину парковки і, мабуть, вирішив дочекатися таксі. А ось його партнери по Індіані вирішили показати свій сюрприз і навіть спробували його на смак.

В тренді
Пережив катастрофу шатла і повернувся в космос через 30 років: неймовірна історія м'яча

Колишній гравець університету Дьюк Стенлі був обраний Індіаною під 54-м номером на драфті 2020 року. Пейсерс сьогодні обіграли Мемфіс Гріззліс 132:125.

Реклама

Раніше ми писали, що несподіваний трансфер врятував життя гравцеві НБА. У баскетболіста в ході обміну виявили рак на ранній стадії.

А порнозірка запала на 19-річного баскетболіста.

Кумедне відео зі сторінки Леброна Джеймса в Instagram Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

машина присвячення НБА попкорн Індіана Пейсерс новачок
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ніжки зводять з розуму! Дивіться, яку богиню гравець збірної України привіз з собою з Греції
Ніжки зводять з розуму! Дивіться, яку богиню гравець збірної України привіз з собою з ГреціїБаскетбол
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спорт
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спортІнші
Порнозірка запала на 19-річного баскетболіста
Порнозірка запала на 19-річного баскетболістаБаскетбол
Ексгравець російського клубу жорстоко побив і спотворив дівчину: це потрапило на камеру
Ексгравець російського клубу жорстоко побив і спотворив дівчину: це потрапило на камеруБаскетбол
Гравець НБА втратив сім членів сім'ї через коронавірус і пішов робити щеплення
Гравець НБА втратив сім членів сім'ї через коронавірус і пішов робити щепленняБаскетбол
Голі дівчата в прямому ефірі! Зірку НБА вигнали з телебачення
Голі дівчата в прямому ефірі! Зірку НБА вигнали з телебаченняБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти