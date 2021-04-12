Машину новачка команди доверху набили попкорном, але хлопець не зрозумів жарту (відео)

Посвячення зі смаком – в прямому сенсі слова – влаштували новачкові своєї команди баскетболісти Індіани Пейсерс. Однак Кассіусу Стенлі не сподобався такий сюрприз. Раніше чарівник Лень став самим забивних українцем в НБА.

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Прийшовши на парковку в половину другу ночі, 21-річний захисник виявив, що його автомобіль BMW просто забитий попкорном. Стенлі настільки засмутився, що навіть не став відкривати машину, а відійшов у іншу частину парковки і, мабуть, вирішив дочекатися таксі. А ось його партнери по Індіані вирішили показати свій сюрприз і навіть спробували його на смак.

Колишній гравець університету Дьюк Стенлі був обраний Індіаною під 54-м номером на драфті 2020 року. Пейсерс сьогодні обіграли Мемфіс Гріззліс 132:125.

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Раніше ми писали, що несподіваний трансфер врятував життя гравцеві НБА. У баскетболіста в ході обміну виявили рак на ранній стадії.

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