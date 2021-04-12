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Мама померла від COVID-19 і не зможе ходити на матчі сина, але отримала своє місце і майку

12 квітня, 22:08

Олена Павлова Олена Павлова

Міннесота Тімбервулвз вшанувала пам'ять мами центрового Карла-Ентоні Таунса, поклавши квіти і майку з написом Джекі на звичайне місце Жаклін Таунс на трибуні

Для зірки Міннесоти Тімбервулвз Карла-Ентоні Таунса пандемія стала великим випробуванням. Баскетболіст втратив відразу сімох членів своєї сім'ї через коронавірус. А потім перехворів і сам. Але якщо фізично перший номер драфту НБА-2015 відновився, то психологічно йому ще важко. Тому команда підтримала Таунса зворушливим жестом.

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У березні 2020 року COVID-19 заразилася мама баскетболіста, вона довгий час перебувала у штучній комі, але не вижила. І ось в Тімбервулвз вирішили вшанувати пам'ять покійної матері центрового Карла-Ентоні – Жаклін. Під час домашнього матчу з Чикаго Буллз представники клубу поклали квіти і майку з написом "Джекі" на те місце на трибуні, яке зазвичай займала мама лідера "вовків".

Також в залі перебував батько Таунса, який тепер ходить на всі матчі сина сам.

Нагадаємо, що 25-річний американець домініканського походження грає за Міннесоту з 2015 року. Таунс двічі виступав в Матчі зірок НБА, а у 2016 році він був визнаний кращим новачком сезону. Минулого тижня баскетболіст зробив перше щеплення від COVID-19.

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Раніше ми писали, що коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної України.

Баскетболіст НБА Руді Гобер розповів про своє зараження коронавірусом Відео: Reuters

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пам'ять трибуна НБА коронавірус матір Міннесота Тімбервулвз Карл-Ентоні Таунс
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