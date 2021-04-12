Українська
$ 27,91
33,15
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Мама умерла от COVID-19 и не сможет ходить на матчи сына, но получила свое место и майку

12 апреля, 22:08

Елена Павлова Елена Павлова

Миннесота Тимбервулвз почтила память мамы центрового Карла-Энтони Таунса, положив цветы и майку с надписью Джеки на обычное место Жаклин Таунс на трибуне

Для звезды Миннесоты Тимбервулвз Карла-Энтони Таунса пандемия стала большим испытанием. Баскетболист потерял сразу семь членов своей семьи из-за коронавируса. А затем переболел и сам. Но если физически первый номер драфта НБА-2015 восстановился, то психологически ему еще тяжело. Поэтому команда поддержала Таунса трогательным жестом.

Реклама

Читайте также: "Волшебный" чемпион ради прививки от COVID-19 залез на крышу

В марте 2020 года COVID-19 заразилась мама баскетболиста, она долгое время находилась в искусственной коме, но не выжила. И вот в Тимбервулвз решили почтить память покойной матери центрового Карла-Энтони – Жаклин. Во время домашнего матча с Чикаго Буллз представители клуба положил цветы и майку с надписью "Джеки" на то место на трибуне, которое обычно занимала мама лидера "волков".

Также в зале находился отец Таунса, который теперь ходит на все матчи сына сам.

Напомним, что 25-летний американец доминиканского происхождения играет за Миннесоту с 2015 года. Таунс дважды выступал в Матче звезд НБА, а в 2016 году он был признан лучшим новичком сезона. На прошлой неделе баскетболист сделал первую прививку от COVID-19.

Реклама

Ранее мы писали, что коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины.

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

память трибуна НБА коронавирус мама Миннесота Тимбервулвз Карл-Энтони Таунс
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ножки сводят с ума! Смотрите, какую богиню игрок сборной Украины привез с собой из Греции
Ножки сводят с ума! Смотрите, какую богиню игрок сборной Украины привез с собой из ГрецииБаскетбол
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Порнозвезда запала на 19-летнего баскетболиста
Порнозвезда запала на 19-летнего баскетболистаБаскетбол
Экс-игрок российского клуба жестоко избил и изуродовал девушку: это попало на камеру
Экс-игрок российского клуба жестоко избил и изуродовал девушку: это попало на камеруБаскетбол
Игрок НБА потерял семь членов семьи из-за коронавируса и пошел делать прививку
Игрок НБА потерял семь членов семьи из-за коронавируса и пошел делать прививкуБаскетбол
Голые девушки в прямом эфире! Звезду НБА выгнали с телевидения
Голые девушки в прямом эфире! Звезду НБА выгнали с телевиденияБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять