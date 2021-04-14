Помер знаменитий баскетбольний тренер, який після кожного влучання казав одну і ту ж фразу

На 89-му році з життя пішов колишній американський баскетболіст, відомий за роботою головним тренером в клубі НБА Індіана Пейсерс, Боббі Леонард. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу з Індіанаполіса.

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Як тренер Леонард тричі (1970, 1972 і 1973) приводив Індіану до чемпіонського титулу Американської баскетбольної асоціації ще до її злиття з НБА. Як гравець Боббі ставав чемпіоном студентської першості NCAA в сезоні-1952/1953. З 2014 року він є членом Залу слави НБА.

У баскетбольних колах його називали Slick – Розумник, Спритник.

"Шанувальники Пейсерс запам'ятають Боббі Леонарда як дух нашої франшизи. Володіючи харизмою, енергією і дотепністю, які відповідали його прізвиську, він зробив нас чемпіонами. Боббі був нашим найбільшим прихильником і найбільшим люблячим критиком, він уособлював баскетбол Пейсерс протягом декількох поколінь. Але найголовніше, Леонард був частиною нашої сім'ї, і його відхід залишає незаповнену порожнечу в серцях усіх, хто пов'язаний з цією організацією. Ми молимося про всю родину Леонарда, ми визнаємо і шануємо Боббі за те, що він означав для нас як на паркеті, так і за його межами", – йдеться у заяві власників Індіани

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Додамо, що після тренерських років Боббі Леонард працював коментатором на телебаченні і радіо. Його коронною фразою були слова "Бум, крихітко!" ("Boom, baby!"), їх він промовляв після кожного забитого триочкового.

З роками його здоров'я погіршувався. Десять років тому він переніс серцевий напад.

У Боббі було 5 дітей, 12 онуків і 6 правнуків.

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