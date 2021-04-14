Русский
$ 28,02
33,32
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Помер знаменитий баскетбольний тренер, який після кожного влучання казав одну і ту ж фразу

14 квітня, 10:09

Олег Люлька Олег Люлька

"Бум, крихітко!" – цими словами супроводжував усі точні триочкові кидки Боббі Леонард, з яким Індіана Пейсерс тричі ставала чемпіоном

На 89-му році з життя пішов колишній американський баскетболіст, відомий за роботою головним тренером в клубі НБА Індіана Пейсерс, Боббі Леонард. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу з Індіанаполіса.

Реклама

Читайте також: Помер головний лікар Динамо, який тільки відзначив день народження

Як тренер Леонард тричі (1970, 1972 і 1973) приводив Індіану до чемпіонського титулу Американської баскетбольної асоціації ще до її злиття з НБА. Як гравець Боббі ставав чемпіоном студентської першості NCAA в сезоні-1952/1953. З 2014 року він є членом Залу слави НБА.

У баскетбольних колах його називали Slick – Розумник, Спритник.

"Шанувальники Пейсерс запам'ятають Боббі Леонарда як дух нашої франшизи. Володіючи харизмою, енергією і дотепністю, які відповідали його прізвиську, він зробив нас чемпіонами. Боббі був нашим найбільшим прихильником і найбільшим люблячим критиком, він уособлював баскетбол Пейсерс протягом декількох поколінь. Але найголовніше, Леонард був частиною нашої сім'ї, і його відхід залишає незаповнену порожнечу в серцях усіх, хто пов'язаний з цією організацією. Ми молимося про всю родину Леонарда, ми визнаємо і шануємо Боббі за те, що він означав для нас як на паркеті, так і за його межами", – йдеться у заяві власників Індіани

Реклама

Додамо, що після тренерських років Боббі Леонард працював коментатором на телебаченні і радіо. Його коронною фразою були слова "Бум, крихітко!" ("Boom, baby!"), їх він промовляв після кожного забитого триочкового.

З роками його здоров'я погіршувався. Десять років тому він переніс серцевий напад.

У Боббі було 5 дітей, 12 онуків і 6 правнуків.

Читайте також: 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів

Реклама

Раніше ми писали, що Марадона був дійною коровою для рідних: підрахована сума передсмертних витрат Дієго.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

помер тренер баскетбол НБА Індіана Пейсерс
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ніжки зводять з розуму! Дивіться, яку богиню гравець збірної України привіз з собою з Греції
Ніжки зводять з розуму! Дивіться, яку богиню гравець збірної України привіз з собою з ГреціїБаскетбол
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спорт
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спортІнші
Порнозірка запала на 19-річного баскетболіста
Порнозірка запала на 19-річного баскетболістаБаскетбол
Ексгравець російського клубу жорстоко побив і спотворив дівчину: це потрапило на камеру
Ексгравець російського клубу жорстоко побив і спотворив дівчину: це потрапило на камеруБаскетбол
Гравець НБА втратив сім членів сім'ї через коронавірус і пішов робити щеплення
Гравець НБА втратив сім членів сім'ї через коронавірус і пішов робити щепленняБаскетбол
Голі дівчата в прямому ефірі! Зірку НБА вигнали з телебачення
Голі дівчата в прямому ефірі! Зірку НБА вигнали з телебаченняБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти