Клуб буде вакцинувати своїх уболівальників, щоб вони повернулися на трибуни

Кожен фанат Мілуокі Бакс не молодший 16 років, який відвідає недільний матч регулярного чемпіонату НБА проти Бруклін Нетс, зможе отримати дозу вакцини Pfizer

Вболівальники Мілуокі Бакс/Фото bucks.com

Клуб НБА Мілуокі Бакс оголосив у вівторок, що збирається вакцинувати своїх фанатів, які хочуть дивитися поєдинки команди на трибунах домашньої арени.

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Кожен уболівальник Мілуокі не молодший 16 років, який відвідає недільний матч регулярного чемпіонату НБА проти Бруклін Нетс, зможе отримати першу дозу вакцини Pfizer від COVID-19. Робити щеплення почнуть за півтори години до зустрічі.

"Це критичний момент для всіх нас, щоб зробити необхідний крок, який допоможе повернути наше життя в нормальне русло. Давайте зробимо це разом", – цитує президент Бакс Пітера Фейгіна WKOW

/ Фото: Reuters

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