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Клуб буде вакцинувати своїх уболівальників, щоб вони повернулися на трибуни

27 квітня, 23:13

Олена Павлова Олена Павлова

Кожен фанат Мілуокі Бакс не молодший 16 років, який відвідає недільний матч регулярного чемпіонату НБА проти Бруклін Нетс, зможе отримати дозу вакцини Pfizer

Вболівальники Мілуокі Бакс/Фото bucks.com

Вболівальники Мілуокі Бакс/Фото bucks.com

Клуб НБА Мілуокі Бакс оголосив у вівторок, що збирається вакцинувати своїх фанатів, які хочуть дивитися поєдинки команди на трибунах домашньої арени.

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Кожен уболівальник Мілуокі не молодший 16 років, який відвідає недільний матч регулярного чемпіонату НБА проти Бруклін Нетс, зможе отримати першу дозу вакцини Pfizer від COVID-19. Робити щеплення почнуть за півтори години до зустрічі.

"Це критичний момент для всіх нас, щоб зробити необхідний крок, який допоможе повернути наше життя в нормальне русло. Давайте зробимо це разом", – цитує президент Бакс Пітера Фейгіна WKOW

/ Фото: Reuters

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Раніше "чарівний" чемпіон заради щеплення від COVID-19 заліз на дах. Легендарний захисник Лейкерс отримав першу дозу з рук поліцейського.

Раніше ми писали, що коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної України.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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