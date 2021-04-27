Клуб буде вакцинувати своїх уболівальників, щоб вони повернулися на трибуни

Вболівальники Мілуокі Бакс/Фото bucks.com
Клуб НБА Мілуокі Бакс оголосив у вівторок, що збирається вакцинувати своїх фанатів, які хочуть дивитися поєдинки команди на трибунах домашньої арени.
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Кожен уболівальник Мілуокі не молодший 16 років, який відвідає недільний матч регулярного чемпіонату НБА проти Бруклін Нетс, зможе отримати першу дозу вакцини Pfizer від COVID-19. Робити щеплення почнуть за півтори години до зустрічі.
"Це критичний момент для всіх нас, щоб зробити необхідний крок, який допоможе повернути наше життя в нормальне русло. Давайте зробимо це разом", – цитує президент Бакс Пітера Фейгіна WKOW
/ Фото: Reuters
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