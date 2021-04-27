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Клуб будет вакцинировать своих болельщиков, чтобы они вернулись на трибуны

27 апреля, 23:13

Елена Павлова Елена Павлова

Каждый фанат Милуоки Бакс не младше 16 лет, который посетит воскресный матч регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс, сможет получить дозу вакцины Pfizer

Болельщики Милуоки Бакс/Фото bucks.com

Болельщики Милуоки Бакс/Фото bucks.com

Клуб НБА Милуоки Бакс объявил во вторник, что собирается вакцинировать своих фанатов, которые хотят смотреть поединки команды на трибунах домашней арены.

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Каждый болельщик Милуоки не младше 16 лет, который посетит воскресный матч регулярного чемпионата НБА против Бруклин Нетс, сможет получить первую дозу вакцины Pfizer от COVID-19. Делать прививки начнут за полтора часа до встречи.

"Это критический момент для всех нас, чтобы сделать необходимый шаг, который поможет вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Давайте сделаем это вместе", – цитирует президент Бакс Питера Фейгина WKOW

"Милуоки Бакс" – уже в плей-офф

"Милуоки Бакс" – уже в плей-офф / Фото: Reuters

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Ранее "Волшебный" чемпион ради прививки от COVID-19 залез на крышу. Легендарный защитник Лейкерс получил первую дозу из рук полицейского.

Ранее мы писали, что коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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