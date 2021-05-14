Хотів виколоти око супернику після 3 хвилин гри: гарячі розбірки ветеранів НБА

Ветеран Майамі Хіт Юдоніс Хаслем в матчі регулярки НБА проти Філадельфії Сіксерс був видалений вже через 3 хвилини після появи на майданчику через сутичку з Дуайтом Ховардом

Юдоніс Хаслем проти Дуайта Ховарда / Фото: Reuters

Стрімким вийшло повернення на майданчик форварда Майамі Хіт Юдоніса Хаслема в матчі регулярного чемпіонату НБА з Філадельфією Сіксерс (106:94). Ветеран Ліги був вилучений вже за 3 хвилини після появи на майданчику. Раніше данк українського гіганта Леня потрапив до ТОП-10 моментів дня в НБА.

40-річний баскетболіст вперше вийшов на паркет у нинішньому сезоні. Але незабаром Хаслема вигнали за сутичку з центровим Сиксерс Дуайтом Ховардом. Форвард Майамі опинився на паркеті під час боротьби за підбір після поштовху суперника і не стерпів такого ставлення. Він в різкій формі із застосуванням рук висловив Говарду своє невдоволення. А Дуайту довелося відштовхнути суперника, інакше міг отримати пальцем в око.

Проте Хаслем продовжив серію сезонів за участю в матчах НБА, довівши її до 18. А за 3 хвилини на паркеті проти Філадельфії він встиг набрати 4 очки.

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"Відмінні спогади. І якщо це мій останній матч, то я завершив його так, як може тільки Юдоніс Хаслем: з видаленням", – сказав Хаслем після гри ESPN

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