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Мене збили дві машини: гравець НБА страждає від коронавірусу після повної вакцинації

7 травня, 12:12

Олена Павлова Олена Павлова

Баскетболіст Голден Стейт Ворріорс Деміон Лі отримав дві дози вакцини від COVID-19, але все одно захворів і кожен крок давався форварду з болем

Деміон Лі

Деміон Лі / Фото: Instagram

Нападаючий Голден Стейт Ворріорс Деміон Лі отримав другу дозу вакцини від COVID-19 майже два місяці тому, проте в четвер Лі розповів, що заразився коронавірусом і через кілька тижнів він все ще бореться з симптомами. Раніше повідомлялося, що клуб буде вакцинувати своїх уболівальників, щоб вони повернулися на трибуни.

"Близько двох тижнів тому у мене був позитивний результат тесту на COVID. Я отримав вакцину в середині березня, але я маю на увазі, що, по суті, це був просто рідкісний проривний випадок. Мені здавалося, що мене збила машина і навіть відразу дві машини. Кожен крок, який я робив, було боляче", – цитує Лі Ентоні Слейтер з The Athletic

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Однак центри з контролю і профілактиці захворювань заявили минулого місяця, що менше 6 000 людей у США заразилися коронавірусом після отримання обох доз вакцини – близько 0,007% від тих, хто був вакцинований – повідомляє CNBC.

Раніше "чарівний" чемпіон заради щеплення від COVID-19 заліз на дах. Легендарний захисник Лейкерс отримав першу дозу з рук поліцейського.

Баскетболіст НБА Руді Гобер розповів про своє зараження коронавірусом Відео: Reuters

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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