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Хотел выколоть глаз сопернику после 3 минут игры: горячие разборки ветеранов НБА

Елена Павлова Елена Павлова
14 мая, 10:31
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Ветеран Майами Хит Юдонис Хаслем в матче регулярки НБА против Филадельфии Сиксерс был удален уже через 3 минуты после появления на площадке из-за стычки с Дуайтом Ховардом
Юдонис Хаслем против Дуайта Ховарда
Юдонис Хаслем против Дуайта Ховарда / Фото: Reuters

Стремительный получилось возвращение на площадку форварда Майами Хит Юдониса Хаслема в матче регулярного чемпионата НБА с Филадельфией Сиксерс (106:94). Ветеран Лиги был удален уже через 3 минуты после появления на площадке. Ранее данк украинского гиганта Лэня попал в ТОП-10 моментов дня в НБА.

40-летний баскетболист впервые вышел на паркет в нынешнем сезоне. Но вскоре Хаслема выгнали за стычку с центровым Сиксерс Дуайтом Ховардом. Форвард Майами оказался на паркете во время борьбы за подбор после толчка соперника и не стерпел такого отношения. Он в резкой форме с применением рук выразил Ховарду свое недовольство. А Дуайту пришлось оттолкнуть соперника, иначе мог получить пальцем в глаз.

Тем не менее Хаслем продолжил серию сезонов с участием в матчах НБА, доведя ее до 18. А за 3 минуты на паркете против Филадельфии он успел набрать 4 очка.

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"Отличные воспоминания. И если это мой последний матч, то я завершил его так, как может только Юдонис Хаслем: с удалением", – сказал Хаслем после игры ESPN

Ранее игроки НБА устроили массовый махачс броском за ногу и разборками стенка на стенку.

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