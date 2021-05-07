Меня сбили две машины: игрок НБА страдает от коронавируса после полной вакцинации

Баскетболист Голден Стэйт Уорриорз Дэмион Ли получил две дозы вакцины от COVID-19, но все равно заболел и каждый шаг давался форварду с болью

Дэмион Ли / Фото: Instagram

Нападающий Голден Стэйт Уорриорз Дэмион Ли получил вторую дозу вакцины от COVID-19 почти два месяца назад, однако в четверг Ли сообщил, что заразился коронавирусом и спустя несколько недель он все еще борется с симптомами. Ранее сообщалось, что клуб будет вакцинировать своих болельщиков, чтобы они вернулись на трибуны.

"Около двух недель назад у меня был положительный результат теста на COVID. Я получил вакцину в середине марта, но я имею в виду, что, по сути, это был просто редкий прорывный случай. Мне казалось, что меня сбила машина и даже сразу две машины. Каждый шаг, который я делал, было больно", – цитирует Ли Энтони Слейтер из The Athletic

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Однако центры по контролю и профилактике заболеваний заявили в прошлом месяце, что менее 6 000 человек в США заразились коронавирусом после получения обеих доз вакцины – около 0,007% от тех, кто был вакцинирован – сообщает CNBC.

Ранее "Волшебный" чемпион ради прививки от COVID-19 залез на крышу. Легендарный защитник Лейкерс получил первую дозу из рук полицейского.

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