Данк українського гіганта Леня потрапив до ТОП-10 моментів дня в НБА (відео)

Ці очки стали, мабуть, найлегшими в сезоні для центрового Вашингтон Візардс. Правда, більше точних кидків від Олексія в матчі з Мілуокі глядачі не побачили

Олексій Лень / Фото: Reuters

Данк від українського центрового Вашингтон Візардс Олексія Леня потрапив до ТОП-10 моментів ігрового дня регулярного чемпіонату НБА.

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У поєдинку проти Мілуокі 27-річний гігант Лень (216 см) згори закинув м'яч в кошик.

При цьому коментатор НБА назвав це завершення Олексія "найлегшим" для нього в нинішньому сезоні завдяки елегантному накидуванню від партнера Бредлі Біла, після якого не забити українцеві було вже просто неможливо.

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На жаль для Леня, ці два очки стали для нього єдиними в поєдинку проти Мілуокі, який Вашингтон українця програв 134:135 (37:29, 34:42, 24:32, 39:32).

До двох очок за 16 хвилин 32 секунди, проведені на паркеті, Олексій Лень додав до своєї статистики ще 4 підбирання.

Раніше стала відома зарплата Олексія Леня у Вашингтон Візардс, куди він перебрався на один рік з Торонто. Наш центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.

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