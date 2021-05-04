Грузинського гравця не пустили в Росію на матч Ліги чемпіонів

Баскетболістові Тенеріфе Гіоргі Шермадіні не дозволили поїхати в Нижній Новгород, де відбудуться матчі "Фіналу восьми"

Грузинського баскетболіста іспанського клубу Тенеріфе Гіоргі Шермадіні не впустили в Росію. З 5 по 9 травня в Нижньому Новгороді відбудеться "Фінал восьми" баскетбольної Ліги чемпіонів, куди в складі Тенеріфе і прямував Шермадіні.

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Про виниклу проблему повідомив бразильський гравець Тенеріфе Марселіньо Уертас. Він назвав цю ситуацію неприйнятною і висловив надію на те, що вже незабаром проблема буде вирішена. Уертас також поскаржився на те, що Шермадіні був змушений ночувати на невеликому диванчику в аеропорту.

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Причина, по якій Шермадіні відмовилися впускати в Росію, на цей момент невідома.