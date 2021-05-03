П'ятеро дітей вбив КамАЗ: міліція заарештувала тренера команди і буде громадська страта

Тренер московської команди Руна Віктор Харитонов повідомив про затримання своїх колег, на яких хочуть повісити всю провину за трагедію. Хоча дочка наставниці теж в реанімації

Аварія з дітьми в Росії/Фото LIFE SHOT

30 квітня на автобус з дітьми в Росії впав КамАЗ. В результаті цього страшного ДТП п'ятеро дітей з жіночої юнацької команди з баскетболу загинули, решта 9 – госпіталізовано. При цьому поліція затримала тренера дитячої баскетбольної команди Тетяну Шахматову з Волгограда.

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Про затримання Шахматовой в своєму Instagram повідомив тренер московської команди Руна Віктор Харитонов:

"Команда дівчаток 2008-2009 років народження Тетяни Шахматова потрапила в жахливу автокатастрофу. П'ятеро дівчат знаходяться в реанімації на ШВЛ, в тому числі і дочка Тетяни Валентинівни. Сама ж Тетяна Валентинівна затримана, як і водій мікроавтобуса, і Тетяна Астаф'єва, директор СШОР №2. Зв'язку з ними немає. Що їм пред'являють, поки незрозуміло. Тепер це буде громадська страта, в якій, на нашу думку, винні не наші колеги, а система. Будь-хто з нас міг опинитися в схожій ситуації. Ми проти того, щоб ця страта відбулася"

Відзначимо, що юні баскетболістки спортшколи олімпійського резерву №2 Волгограда прямували на щорічні змагання в Черкеськ. В результаті п'ятеро дівчаток загинуло. Харитонов нарікає на жахливий стан доріг і відсутність допомоги в перевезенні дітей від місцевої влади. А крайніми хочуть зробити працівників СШОР.

Як раніше повідомили в ДІБДР РФ, у тому, що трапилося, винен водій КамАЗа – на повороті вантажівка перекинулася на мікроавтобус з дітьми.

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Раніше страшна аварія сталася на очах футболіста збірної України.