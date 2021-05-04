"До нас підійшли в крамниці, давали по 10 тисяч": нові подробиці підкупу СРСР перед фіналом Євро

Енден і Гомельський / Фото: Postimees

Ексфорвард збірної СРСР з баскетболу естонець Хейно Енден підтвердив слова легендарного литовця Шарунаса Марчюльоніса про те, що греки намагалися підкупити радянську команду перед фіналом чемпіонату Європи-1987 в Афінах. Енден розповів, як саме їм пропонували гроші.

"У плей-оф був такий розклад, що між матчами залишався один вільний день. Цими вихідними ми бували в місті. Перед фіналом ми з Сергієм Таракановим були в одному магазині в Афінах. Здається, це була сувенірна крамниця. До нас підійшли двоє чоловіків середнього віку, вони були ввічливі. Один розмовляв, інший перебував на певній відстані. Мені запропонували посприяти програшу у фіналі за гроші. Не пам'ятаю точну суму. Може, 5 або 10 тисяч доларів. У будь-якому разі великі гроші на ті часи. Ми ввічливо відмовлялися, це забрало досить багато часу. Сказали, що приїхали на турнір за перемогою", – наводить слова Ендена Sport.postimees.ee

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Нагадаємо, у фіналі Євробаскету-1987 збірна СРСР програла Греції в овертаймі з рахунком 101:103. Головним тренером радянської команди був росіянин Олександр Гомельський на прізвисько Папа.

У складі тієї збірної СРСР-1987 виступали троє українців – Олександр Волков, Володимир Ткаченко та Валерій Гоборов.

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"Греки пропонували нам гроші, ніхто не прийняв цю пропозицію. Але сам по собі цей жест посіяв сумніви у власних силах, – казав раніше в інтерв'ю Eurohoops Марчюльоніс. – Проблема була в тому, що у нас всередині колективу була слабка комунікація. Якби тренер зібрав нас усіх і поцікавився нашою думкою про те, що трапилося, ми б розбили греків, я в цьому впевнений. Замість цього ми нічого не зробили. Ми залишилися розгубленими і збитими з пантелику. Тепер я можу жартувати, що ми зробили свій внесок в розвиток грецького баскетболу, причому абсолютно безкоштовно"

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Шарунас Марчюльоніс / Фото: Getty Images

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