"Греки давали збірній СРСР гроші за злив фіналу Євро, але ми програли безкоштовно": правда 34 роки по тому

Шарунас Марчюльоніс / Фото: Getty Images

Колишній захисник збірної СРСР, легендарний литовський баскетболіст Шарунас Марчюльоніс розповів, як представники збірної Греції в 1987 році перед фіналом Євробаскету під Афінами намагалися підкупити гравців радянської команди. Ті не продалися, але програли.

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"Греки пропонували нам гроші, але ніхто не прийняв цю пропозицію. Сам по собі цей жест посіяв сумніви у власних силах. Проблема була в тому, що у нас всередині колективу була слабка комунікація. Якби тренер зібрав нас усіх і запитав наші думки про те, що трапилося, ми б розбили греків, я в цьому впевнений. Замість цього ми нічого не зробили. Ми залишилися збитими з пантелику. Тепер я можу жартувати, що ми зробили свій внесок в розвиток грецького баскетболу, причому цілком безкоштовно", – наводить слова Марчюльоніса Eurohoops

У фіналі Євробаскету-1987 збірна СРСР програла Греції в овертаймі з рахунком 101:103. Головним тренером радянської команди був росіянин Олександр Гомельський на прізвисько Папа.

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У складі тієї збірної СРСР-1987 виступали троє українців – Олександр Волков, Володимир Ткаченко та Валерій Гоборов.

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Дивіться, як збірна СРСР програла Греції Євробаскет-1987