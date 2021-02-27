Довели зірку! Вийшов до журналістів зі смаженою куркою і їв перед мікрофоном (відео)

Післяматчеві прес-конференції в НБА стають все більш цікавіші і скандальніші. Буквально минулого тижня журналіст брав інтерв'ю у тренера "Філадельфії", лежачи в ліжку. А тепер зоряний форвард "Лос-Анджелес Кліпперс" Пол Джордж вирішив вгамувати свій голод прямо перед телекамерами.
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Під час прес-конференції після переможного матчу з "Мемфіс Гріззліс" (119:99) Джордж без всякого збентеження їв смажену курячу ніжку, закушуючи її якимось соусом або салатом, і одночасно відповідав на питання журналістів.
У поєдинку з "Мемфісом" минулої ночі зголоднілий Джордж набрав 13 очок і зробив 8 передач за 32 хвилини на паркеті. А "Кліпперс" тепер йдуть другими в Західній конференції.
Раніше ми писали, що колишній гравець "Дніпра" кинувся на зірку НБА, і його ледве відтягнули. Патрік Беверлі дуже жорстко зупинив бороданя НБА Хардена.
Також розгніваний гравець НБА кинув в суддю м'ячем і був негайно вилучений.
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