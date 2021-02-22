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Розгніваний гравець кинув у суддю м'ячем і був негайно вилучений (відео)

22 лютого, 09:25

Олена Павлова Олена Павлова

Однак втрата баскетболіста не завадила "Пеліканам" обіграти "Селтікс"

Скандальна ситуація сталася в поєдинку НБА між "Нью-Орлеаном" і "Бостоном" (120:115 ОТ). Атакуючий захисник "Пеліканс" Джей Джей Редік був видалений з майданчика, отримавши два технічних фоли у четвертій чверті. Фатальним став кидок Редіка в арбітра. Раніше "грецький бог" НБА уклав суперника ліктем в щелепу.

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За 11:42 до кінця четвертої чверті Редік отримав перший технічний фол за суперечки з арбітром, який не зафіксував на ньому фол. А в наступній атаці "Пеліканс" на Редіку знову порушили правила, і незадоволений ветеран кинув закручений м'яч в сторону судді, який у ту ж мить виписав гравцеві другий "технар".

"Бостон Селтікс" після поразки опустилися на 6-те місце в Східній конференції, "Пелікани" – 11-ті на Заході. Раніше ми розповідали, як журналіст брав інтерв'ю у тренера НБА, лежачи в ліжку.

Також ми повідомляли, що "смачна" дружина зірки НБА порізалась пляшкою в День закоханих. Дружина Стефена Каррі відірвалася від фільму і загриміла до невідкладної допомоги.

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