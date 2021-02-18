Брав інтерв'ю, лежачи в ліжку. Кумедна реакція тренера на витівку журналіста

Док Ріверс перебував у доброму гуморі після перемоги своєї команди

Головний тренер "Філадельфії Сіксерс" Док Ріверс після перемоги над "Г'юстон Рокетс" 118:113 дав післяматчеве онлайн-інтерв'ю й опинився в курйозній ситуації. Раніше ми повідомляли, що "смачна" дружина зірки НБА порізалась пляшкою на День закоханих.

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По голосу журналіста Джексона Френка з DIME, досвідчений наставник здогадався, що хлопець спілкується з ним, перебуваючи в ліжку.

"Джексон, ти що в ліжку зараз? Господи Ісусе, Джексон", – відреагував Ріверс і розсміявся.

Нагадаємо, що 59-річний Док Ріверс ставав чемпіоном НБА на чолі "Бостон Селтікс". Визнавався тренером року за океаном і двічі очолював команди під час Матчу всіх зірок НБА – в 2008-му і 2011-му.

Док Ріверс дає установки "Філадельфії" / Фото: Reuters

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