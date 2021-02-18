Русский
$ 27,9
33,64
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Брав інтерв'ю, лежачи в ліжку. Кумедна реакція тренера на витівку журналіста

18 лютого, 16:01

Олена Павлова Олена Павлова

Док Ріверс перебував у доброму гуморі після перемоги своєї команди

Головний тренер "Філадельфії Сіксерс" Док Ріверс після перемоги над "Г'юстон Рокетс" 118:113 дав післяматчеве онлайн-інтерв'ю й опинився в курйозній ситуації. Раніше ми повідомляли, що "смачна" дружина зірки НБА порізалась пляшкою на День закоханих.

Реклама

По голосу журналіста Джексона Френка з DIME, досвідчений наставник здогадався, що хлопець спілкується з ним, перебуваючи в ліжку.

"Джексон, ти що в ліжку зараз? Господи Ісусе, Джексон", – відреагував Ріверс і розсміявся.

Нагадаємо, що 59-річний Док Ріверс ставав чемпіоном НБА на чолі "Бостон Селтікс". Визнавався тренером року за океаном і двічі очолював команди під час Матчу всіх зірок НБА – в 2008-му і 2011-му.

Док Ріверс дає установки "Філадельфії"

Док Ріверс дає установки "Філадельфії" / Фото: Reuters

Реклама

Читайте також: Голе фото зірки кулінарних шоу: дружина чемпіона НБА розкручує свій бренд

Ми також писали, що результативна гра українця допомогла "Вашингтону" перемогти в НБА.

Дивіться, як у минулому сезоні завершився Матч зірок НБА

Ентоні Девіс забиває вирішальний штрафний у Матчі всіх зірок-2020

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

жуналіст тренер НБА Філадельфія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фото
Королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фотоБаскетбол
"Я вже достатньо солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на всеБаскетбол
Збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіона Європи з баскетболу
Збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіона Європи з баскетболуБаскетбол
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-Анджелесі
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-АнджелесіБаскетбол
Голе фото зірки кулінарних шоу: дружина чемпіона НБА розкручує свій бренд
Голе фото зірки кулінарних шоу: дружина чемпіона НБА розкручує свій брендБаскетбол
"Барселона" розгромила "Реал", українець узяв Кубок ІспаніїБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти