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В атаці відбивався ліктем в щелепу: як "грецький бог" НБА уклав суперника

19 лютого, 12:35

Олена Павлова Олена Павлова

Янніс Адетокумбо не шкодував ні себе, ні баскетболіста "Торонто"

Один з найрезультативніших баскетболістів НБА, форвард "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокумбо недооцінив розмах своїх рук в матчі з "Торонто Репторс" (96:110) і був покараний. Зірка збірної Греції отримав неспортивний фол першого ступеня за удар ліктем в голову "динозавру" О Джі Анунобі. Раніше журналіст брав інтерв'ю у тренера НБА, лежачи в ліжку.

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В результаті Адетокумбо не дограв матч через перебір персональних зауважень, встигнувши набрати за 37 хвилин 23 очка і зробити 12 підбирань і 8 передач. А "Мілуокі" зазнав п'ятої поразки поспіль у сезоні. Але при цьому "олені" продовжують йти третіми в Східній конференції.

Янніс Адетокумбо проти О Джі Анунобі

Янніс Адетокумбо проти О Джі Анунобі / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що "смачна" дружина зірки НБА порізалась пляшкою в День закоханих. Дружина Стефена Каррі відірвалася від фільму і загриміла в невідкладну допомогу.

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Ми також писали, що результативна гра українця допомогла "Вашингтону" перемогти в НБА.

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покарання удар НБА Мілуокі Бакс лікоть Торонто Репторс Яннис Адетокумбо
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