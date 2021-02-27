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Довели звезду! Вышел к журналистам с жареной курицей и ел перед микрофоном (видео)

27 февраля, 14:50

Елена Павлова Елена Павлова

Пол Джордж, видимо, изрядно проголодался во время матча с "Гриззлис"

Послематчевые пресс-конференции в НБА становятся все интереснее и скандальнее. Буквально на прошлой неделе журналист брал интервью у тренера "Филадельфии", лежа в кровати. А теперь звездный форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж решил утолить свой голод прямо перед телекамерами.

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Во время пресс-конференции после победного матча с "Мемфис Гриззлис" (119:99) Джордж без всякого смущения ел жареную куриную ножку, закусывая ее каким-то соусом или салатом, и одновременно отвечал на вопросы журналистов.

В поединке с "Мемфисом" минувшей ночью изголодавшийся Джордж набрал 13 очков и сделал 8 передач за 32 минуты на паркете. А "Клипперс" теперь идут вторыми в Западной конференции.

Ранее мы писали, что бывший игрок "Днепра" кинулся на звезду НБА, и его еле оттащили. Патрик Беверли очень жестко остановил бородача НБА Хардена.

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Также разгневанный игрок НБА бросил в судью мячом и был немедленно удален.

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пресс-конференция курица баскетболист Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж
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